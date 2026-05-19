Filistinli anne, Türkiye'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistinli anne, Türkiye'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi

Filistinli anne, Türkiye\'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın adını verdi
19.05.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze saldırılarında yaralanan kızının tedavisi için AFAD tarafından Türkiye'ye getirilen Filistinli Yafa N Abutayyem, Ankara'da dünyaya getirdiği oğluna Recep Tayyip Erdoğan ismini koydu. 6 çocuğuyla Ankara'da yaşayan anne, eşinin de Türkiye'ye getirilmesini talep ediyor.

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan kızı Meryem Abutayyem'in (11) tedavisi için AFAD tarafından 5 kızıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli Yafa N Abutayyem (34), Ankara'da dünyaya getirdiği 6'ncı çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.

Filistinli Yafa N Abutayyem, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 yıl önce yaralanan kızı Meryem Abutayyem'in tedavisi için 5 çocuğuyla AFAD tarafından Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi. Küçük Meryem, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, yaralı bacağına platin takıldı. O dönem hamile olan Filistinli Yafa N Abutayyem, Ankara'da 6'ncı çocuğunu dünyaya getirdi. Yafa N Abutayyem, 3 Ocak 2024'te Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi. 5'i kız, 1'i erkek 6 çocuğuyla Ankara'da yaşamını sürdüren Filistinli anne, eşi Muhammed Abutayyem'in de Türkiye'ye getirilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı'na dilekçe verdi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ÇOK İNSANİYETLİ'

Yafa N Abutayyem, kızı Meryem'in okuldayken İsrail'in düzenlediği saldırıda bacağından yaralandığını, Mısır'da iki ameliyat geçirdikten sonra Türkiye'ye getirildiklerini söyleyerek, "Burada da ameliyatlar yapıldı ama ayağa kalktı, yürüyebiliyor. Buraya geldikten 10 gün sonra çocuğum dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ismini verdik. Babası şu an Gazze'de. İnşallah sonra gelecek. Benim doğum yaptığım gün kardeşimin şehit olduğunu duydum. Başka kardeşim de esir. Bu savaş çok zor, eşim Gazze'de, onu çok özledim. Çok mesuliyetim var, 6 çocukla 2 senedir buradayım. Gazze çok güzeldi, aynı Türkiye gibi insanlar yaşıyordu; ama şimdi çok zor. Ben Gazze'de üniversite bitirdim, hemşirelik okudum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok insaniyetli, bana ve çocuklarıma yardım ediyor. Allah razı olsun ondan" diye konuştu.

'GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM'

Yafa N Abutayyem'in, 12 yaşındaki kızı Rital Abutayyem ise kardeşi Meryem'in tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Kardeşimin yaralandığı saldırı okulda oldu, biz okuldan çıktık, kardeşimin ayağına bomba geldi. Türkiye devleti bizi Gazze'den aldı. Annem hamile olarak geldi, burada doğum yaptı. Kardeşime Türkiye'de doğduğu için Türkiye Cumhurbaşkanının ismini koydular, 'Recep Tayyip Erdoğan' oldu ismi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanını çok seviyorum, o bizi buraya getirdi. Bu yüzden kardeşimin ismini Recep Tayyip Erdoğan verdik. Gazze'den çıkmak yasak, dün daha bomba attılar. Babam gelemiyor bu yüzden. Biz babama sürekli 'ne zaman sen geleceksin, biz seni çok seviyoruz' diyoruz. Babam da 'savaş bitince ben geleceğim' diyor. Türkiye bizi çok seviyor. Büyüyünce inşaat mühendisi olmak istiyorum. Gazze'de savaş bitince, Gazze'yi yeniden inşa etmek istiyorum, Gazze'yi eskisinden daha güzel yapmak istiyorum" dedi.

'TÜRK DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gazze'de okul saldırısında yaralanan Meryem Abutayyem ise "Gazze'deyken okuldan çıkınca bomba attılar. Bomba atılınca ayağım yaralandı. Önce Gazze'de hastaneye gittik. Ardından, Gazze'de yaralandığım için savaştan önce Mısır'a, sonra Türkiye'ye geldik. Hastanede ameliyat yaptılar. Sonra okula başladık, Türkçe öğrendik. Burada doktorlar çok iyi davrandı. Türk doktorlara teşekkür ediyorum. Annem burada doğum yaptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli anne, Türkiye'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi - Son Dakika

Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:46:53. #7.13#
SON DAKİKA: Filistinli anne, Türkiye'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.