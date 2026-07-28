Filistinli esir: İsrail askerleri üzerimize ateş açıp köpek saldı - Son Dakika
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Filistinli esir: İsrail askerleri üzerimize ateş açıp köpek saldı

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İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli Abdullah el-Keylani, askerlerin eğitim için esirlerin üzerine ateş açtığını, vahşi köpekler saldığını, yiyecek ve tedavi vermediğini, birçok esirin tıbbi ihmal nedeniyle öldüğünü söyledi.

DEYR İsrail hapishanesinden dün serbest bırakılan Filistinli esir Abdullah el-Keylani, İsrail askerlerinin eğitim için Filistinli esirlerin üzerine ateş açtığını ve vahşi köpekleri üzerlerine salarak eğitim yaptığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen Keylani, AA muhabirine İsrail hapishanesinde kendisi ve diğer Filistinli esirlerin gördüğü işkenceyi anlattı.

Keylani, 2024'ün son ayında Gazze'deki Selahaddin Caddesinde esir alındığını ve sonra Necef'teki Sde Teiman Askeri Hapishanesine götürüldüğünü söyledi.

Esir olduğu süre boyunca ağır işkencelere maruz kaldığını kaydeden Keylani, "Beni hapishaneden uzak bir yere götürüp bağlıyorlardı. Üzerimize vahşi köpekler salıyor ve eğitim yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Filistinli esirlere hapishanede yiyecek verilmediğini aktaran, Keylani şunları kaydetti:

"Dün hapisten çıktım. Eski bir mahkumdum ve hapishanede tekrar vuruldum. Orada işkence görüyorduk. Uzun süredir devam eden bir yaram var ve bunu biliyorlardı. Bana hiçbir tedavi imkanı sağlamadılar ve üzerimize vahşi köpekler salarak köpekleri eğittiler."

"İsrail hapishanesinde tedavi edilmeyen çok sayıda Filistinli öldü"

Keylani, Filistinli esirlerin yaralı bile olsalar tedavi edilmediğini ve ilaç temin edilmediğini söyledi.

Birçok Filistinli esirin hapishanede tedavi görmediği için öldüğünü kaydeden Keylani, "Poligonlarda bize ateş ediyorlardı ve hapishanede esir kardeşlerimizin üzerine tatbikat için ateş açıyorlardı." dedi.

İsrail, zaman zaman Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilerden sınırlı sayıda grupları serbest bırakırken, Filistinli insan hakları kuruluşları ile serbest bırakılan esirlerin ifadeleri, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve kötü muamelenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor. Haklarında yayımlanan raporlarda, esirlerin işkence, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlar ve özel operasyonlarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ederken, saldırılarında yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli esir: İsrail askerleri üzerimize ateş açıp köpek saldı - Son Dakika

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