İsrail saldırılarının eğitim sektöründe büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde yardım kolilerini okul sırasına dönüştüren Filistinli gönüllüler, yerde oturarak ders görmek zorunda kalan çocuklara daha elverişli bir eğitim ortamı sunmaya çalışıyor.

Gazze kentinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı bir çadır okulda eğitim gören çocuklar, daha önce ders dinlemek ve yazı yazmak için tek seçenekleri olan zemin yerine kartondan yapılan sıralarda oturuyor.

"Eknan" adı altında Filistinli gönüllülerden oluşan ekip tarafından başlatılan girişim kapsamında, boş insani yardım kolileri değerlendirilerek kullanılabilir masa ve sandalyelere dönüştürülüyor. Gönüllüler sahra okullarında yaşanan masa ve sıra eksikliğini bu şekilde gidermeye çalışıyor.

Yardım kolileri, okul sıralarına dönüştü

AA muhabirine konuşan ekip sorumlusu Rim Carur (36), kolileri dönüştürme fikrinin, malzeme ve imkanların kısıtlı olduğu Gazze'de çevredeki atıkları değerlendirme arayışından doğduğunu söyledi.

"Geri dönüşümü ve çevremizdeki atıkları en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi düşünüyorduk. Okullara ulaşan yardım kolileri de bunlardan biriydi ve oldukça kaliteliydi." diyen Carur, özel eğitim ve rehberlik çadırındaki çocukların okul sırası bulunmadığı için yerde oturup yazı yazmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Çocukların bu konuda yaşadığı eksikliği giderebilmek için çare aradıklarını da dile getiren Carur, "Bu kolilerden büyük ve dayanıklı masalar, sandalyeler yaptık ve sonucun çocuklara uygun olmasına özen gösterdik." diye konuştu.

Alet ve malzeme eksikliği nedeniyle de zorlandıklarını belirten Filistinli gönüllü, girişimin, geri dönüşümün ötesinde, çocuklara sıralara oturup yazı yazabilecekleri daha elverişli bir eğitim ortamı sunmayı hedeflediğini kaydetti.

İnsanlar ısınmak veya yemek pişirmek için mobilyaları yakmak zorunda kaldı

İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tüp gaz ve yakıt sıkıntısı nedeniyle insanların ısınma ve yemek pişirme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için odun, karton ve plastik gibi malzemelere yöneldiğine dikkati çeken Carur, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi üzerindeki boğucu İsrail ablukası ve yıllardır süren savaş nedeniyle ahşap artık eskisi gibi bulunmuyor. Birçok insan tüp gaz yokluğunda ahşap mobilyaları ateş yakmak için kullandı, bu nedenle okul sırası temin etmek daha da zorlaştı."

Gönüllü ekibin, yardım kolilerini çöpe atmak veya yakacak olarak kullanmak yerine yeniden değerlendirmeye karar verdiğini belirten Carur, "Bu koliler bize yardım yüklü olarak geliyordu. Atılmak veya ateş yakmak için kullanılmak yerine onları değerlendirip okul mobilyası yaptık." dedi.

"Girişim, yaşadığımız karanlığı bir nebze aydınlatan mum gibi"

Sahra okulunun müdürü Fevvaz Dagmış da kısıtlı malzeme ve imkanlarla üretilen masa ve sandalyelerin kalitesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Atılan bu adımın, Gazze'de eğitim kurumlarının karşı karşıya olduğu geniş çaplı krize kısmi bir çözüm sunduğunu kaydeden Dagmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişim, okulumuzdaki ve diğer okullardaki sorunu tamamen çözmüyor ancak yaşadığımız bu karanlığı bir nebze aydınlatan mum gibi ve öğrencilere bir ölçüde uygun bir oturma alanı sağlıyor."

Gazze'de yüz binlerce çocuk eğitim hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki okulların büyük bölümü Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında yıkıldı veya ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Eğitim altyapısındaki tahribat nedeniyle yüz binlerce çocuk temel eğitim hizmetlerinden mahrum olarak büyümek zorunda kalıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 4 Kasım'da yayımladığı rapora göre, Gazze'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında yaklaşık 770 bin çocuk eğitim desteğine ihtiyaç duyuyor.

Rapora göre, yaklaşık 200 bin çocuk örgün eğitimden yararlanamazken 570 bin çocuk geçici eğitim alanlarında öğrenim görüyor. Okul binalarının yaklaşık yüzde 93'ünün ise yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı onarımdan geçirilmesi gerekiyor.