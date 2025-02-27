Filistinli mahkum el-Halayka, 20 yıllık İsrail esaretinin ardından ailesine kavuştu - Son Dakika
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Filistinli mahkum el-Halayka, 20 yıllık İsrail esaretinin ardından ailesine kavuştu

- Filistinli mahkum el-Halayka, 20 yıllık İsrail esaretinin ardından ailesine kavuştu İsrail'in gece saatlerinde Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan Musa el-Halayka, 20 yıl süren mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşarak, Batı Şeria'daki evinde ailesiyle bir...

27.02.2025 19:12
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- Filistinli mahkum el-Halayka, 20 yıllık İsrail esaretinin ardından ailesine kavuştu

BATI ŞERİA - İsrail'in gece saatlerinde Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı Filistinli mahkumlardan Musa el-Halayka, 20 yıl süren mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşarak, Batı Şeria'daki evinde ailesiyle bir araya geldi.

İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması çerçevesinde gece saatlerinde 642 Filistinliyi Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktı. Filistinlilerden bazıları Mısır'a sınır dışı edilirken, büyük bir kısmı da sağlık kontrollerinin ardından aileleri ile bir araya geldi. İsrail hapishanesinde 20 yıl süren mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşan Musa el-Halayka, Batı Şeria'daki evine gelerek ailesiyle buluştu.

"Son 1,5 yıldır tanık olduğumuz acıları hayatımızda görmedik"

Gözyaşlarıyla karşılanan el-Halayka, mahkumlara çok az yemek verildiğini belirterek, "Hayatta kalmak için yemek yiyorduk. Ben 7 Ekim'den sonra 25 kilo verdim. Bize her hafta yarım kaşık şeker verirlerdi. Son 1,5 yıldır tanık olduğumuz acıları hayatımızda görmedik" dedi.

Filistinlileri hayatta tutan şeyin "özgürlük umudu" olduğunu kaydeden el-Halayka, "İşgalci İsrail, geçen hafta bizi 06.00'dan 23.00'e kadar otobüste tuttu ve özgürlüğümüzü engelleme kararı aldıktan sonra bizi hapishaneye geri gönderdi" diye konuştu.

"Babam tutuklandığında 4 yaşındaydım, bugün 24 yaşındayım"

El-Halayka'nın kızı Ayşe El-Halayka ise, "Babam tutuklandığında 4 yaşındaydım, bugün 24 yaşındayım. Babamın özgürlüğü için günlerce uyuyamadık. Babamın karşısına oturup yüzünü ezberlemek ve kirpiklerini saymak istiyorum. Özgürlük harika bir şey, Allah'a şükürler olsun. Gazze'ye özgürlük için teşekkür ediyoruz. Allah şehitlere rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Filistinli mahkum el-Halayka, 20 yıllık İsrail esaretinin ardından ailesine kavuştu - Son Dakika

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