15:55 • •
15:38 •
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim•
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Filistinli terzi Nesim Muhammed Gaşda, bölgede elektrik bulunmadığı için pedallı bir dikiş makinesi geliştirdi. Bisiklet pedalı kullanarak geliştirdiği makine sayesinde mesleğini icra edebilen Nesim, dikiş dikerek geçimini sağlamaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Filistinli terzi bölgede elektrik bulunmadığı için pedallı dikiş makinesi geliştirdi - Son Dakika