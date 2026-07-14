Filistinli Tıp Öğrencileri GAÜN\'de

Filistin'deki El Halil Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile El Halil Üniversitesi arasında yürütülen ikili iş birliği programı kapsamında GAÜN'e geldi.

Program kapsamında öğrenciler, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından kabul edildi. Kabulde öğrencilere üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası iş birliği faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rektör Doğan, öğrencilerin farklı bir sağlık sistemi ve eğitim ortamını yakından tanımasının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, uluslararası öğrenci değişim ve iş birliği programlarına önem verdiklerini ifade etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından GAÜN yerleşkesini gezen öğrenciler, program süresince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi ve ilgili birimlerde yürütülen eğitim ile klinik uygulamaları gözlemleyecek.