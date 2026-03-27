Filistinliler Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı
Filistinliler Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

27.03.2026 15:35
İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle 4 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamıyor.

Filistinliler, İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek getirdiği kısıtlamalarla birlikte tamamen kapattığı Mescid-i Aksa'nın çevresinde cuma namazını kıldı.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle Filistinliler, üst üste dördüncü hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılamadı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin girişlerinde ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında barikatlar kurdu ve Filistinlilerin içeri girmesine izin vermedi.

Öte yandan Eski Şehir surlarına yakın noktalarda ve Selahaddin Caddesi üzerinde saf tutmak isteyen çok sayıda Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Filistinliler için sembol niteliğindeki Eski Şehir bölgesinin, her hafta cuma namazı öncesi ve sonrası yaşanan eski hareketli ve kalabalık manzaranın aksine boş kaldığı görüldü.

İsrail, İran'a saldırıları bahane ederek 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana ilk kez Filistinlilerin bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılmasına vermemişti.

Filistinliler, İsrail'in dini mekanlar üzerindeki baskısının artmasından endişe ederken, İran'a saldırılarla birlikte getirilen kısıtlamaların güvenlik gerekçesinden ziyade siyasi amaçlar taşıdığını vurguluyor

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

