Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filiz Akın Anıldı

25.03.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filiz Akın, vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen özel programla anıldı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, vefatının birinci yıl dönümünde sanat mirası ve kişiliğinin ele alındığı özel bir programla anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) tarafından İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri bir araya geldi.

Afşin Yurdakul moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın "Filiz Akın: İnsan" başlıklı ilk bölümünde, sanatçının eşi Sönmez Köksal, "Her ikimiz de şansa çok inanan insanlardık. Filiz ile beraber olmak benim için tanrının bir lütfuydu." dedi.

Köksal, sanatçının vefatının ardından arşivini düzenlerken vasiyetine rastladığı belirterek, vasiyette Akın'ın "Ölünce gizlice gömülmek istiyorum. Toprağa verildikten sonra haberi olsun bana yıllarca sevgi ve saygı veren sevenlerimin. Beni çok mutlu ettiniz." ifadelerine yer verdiğini aktardı.

"Zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı"

Sanatçının yakın dostu Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Akın'ın sinemadaki zarafetini, gerçek hayatına da yansıttığına işaret ederek, "Yakından tanıdığımda gördüm ki beyazperdedeki o zarafet onun hayatının da ayrılmaz bir parçasıydı. Nezaketi, insanlara yaklaşımı, ölçülü tavırları, sanatındaki inceliği gerçek hayattaki bir yansımasıydı." diye konuştu.

Akın'ın Paris'teki yıllarından bahseden Ekmekçi, "Paris'te öğrencilik yıllarımızda ulaşılmaz görülen Türkiye Büyükelçiliği, sevgili Sönmez Bey'in ve Filiz Akın'ın sayesinde bizler için sıcacık bir yuvaydı, her zaman gidebildiğimiz, birlikte kucaklarını açtıkları çok özel bir yerdi." dedi.

Emekli büyükelçi Ayşe Sezgin, Akın'ın kültürel temsil gücüne dair, "Bir büyükelçilik sadece siyasi çalışma değildir. Filiz Hanım sosyal ve kültürel etkinliklerimizin adeta orkestra şefiydi. Sefirliği ve sefireliği hasbelkader tecrübe etmiş bir insan olarak Filiz hanımın bu çalışmalara ne denli özverili katkılarda bulunduğuna hayranlıkla şahitlik ettiğimi ifade etmeyi borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın gönüllülük çalışmalarından bahseden yazar Bircan Usallı Silan ise "Kanser hastalığını yaşadıktan ve atlattıktan sonra sarı bilezik kampanyası yapalım dedik. Herhalde bir milyona yakın bilezik sattık. Filiz Akın, çalıştı, çabaladı, her yere gitti, etkinliklere katıldı." şeklinde konuştu.

Gecede ayrıca Orhan Güvenen, Gizem Köksal Yahi, Memduh Karakullukçu ve Pınar Çekirge de söz alarak sanatçıya dair anılarını paylaştı.

Kaynak: AA

Filiz Akın, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 00:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: Filiz Akın Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.