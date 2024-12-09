Filiz Bilici, Muaythai\'de İkincilik Kazandı

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Elazığlı sporcu Filiz Bilici, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda büyükler kategorisinde ikincilik madalyası aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyona, 26 ülkeden 450 sporcunun katıldığı belirtildi.

Bilici'nin Antalya Spor Salonu'nda dün gerçekleşen kupa finalinde, 75 kilogram büyük kadınlar kategorisinde ikinci olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ son zamanlarda birçok branşta olduğu gibi muaythai branşında da derece almayı başardı. Sporcumuz Filiz Bilici Antalya'da düzenlenen uluslararası kupada üstün gayretiyle ikincilik elde etti. Başarı elde eden sporcumuz Filiz Bilici ve antrenörümüz Selahattin Omaç'ı tebrik ediyoruz."