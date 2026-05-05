Filiz Ceritoğlu Sengel: "Zafer Adaleti Bulamayan, Tutsak Olan Bütün Arkadaşlarımızın Olacak"

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu İBB davasına ilişkin, "Onlar adına bayrağı biz zaferimizi kazanana kadar elimizde tutacağız. O sancağı hiç elimizden bırakmayacağız ve zafer bizim olacak. Zafer, aradıkları adaleti bulamayan, içeride tutsak olan, tutsak olarak bırakılan bütün arkadaşlarımızın olacak" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu İBB davasına katılmak üzere geldiği Silivri'de açıklama yaptı.

Süreci bir yurttaş, bir hukukçu ve bir belediye başkanı olarak değerlendirdiğini belirten Başkan Sengel, yargılamanın kesintisiz, sarih, açık ve şeffaf bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sengel, "Ekrem Başkan, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, İzmir'e çok büyük değer katmış olan Buğra Gökçe, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, Tayfun Kahraman, Aykut Erdoğdu ile görüşme fırsatım oldu. Hepsinin büyük bir cesareti ve eksilmeyen bir umudu var. Bu umut ve cesaret dışarıda olan bizleri çok daha fazlasıyla güçlendiriyor. Her biri, iktidar yolculuğumuzun ne kadar gerekli olduğunu, adalet ve demokrasi ile ülkemizin güzel yarınlara kavuşmasının gereklilik olduğunu bizlere bir kez ifade ettiler. Her biri sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Yine Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun, içeride adaletin tecelli etmesini bekleyen bütün mevkidaşlarımızın ve bürokratlarımızın gelecek güzel günlere inançlarından bir nebze bile kaybetmediklerine şahit oldum. Onların cesareti, onların umutları bizlere de umut olmaya devam edecek. Onlar adına bayrağı biz zaferimizi kazanana kadar elimizde tutacağız. O sancağı hiç elimizden bırakmayacağız ve zafer bizim olacak. Zafer, aradıkları adaleti bulamayan, içeride tutsak olan, tutsak olarak bırakılan bütün arkadaşlarımızın olacak" diye konuştu.