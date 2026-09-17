Fındık Araştırma Enstitüsü, samuray arısının iki salım yöntemini karşılaştıracak - Son Dakika
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Fındık Araştırma Enstitüsü, samuray arısının iki salım yöntemini karşılaştıracak

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Fındık Araştırma Enstitüsü, samuray arısının iki salım yöntemini karşılaştıracak
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Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen projeyle samuray arılarının ergin birey ve parazitlenmiş yumurta olarak salınmasının etkileri tespit edilecek. Yaklaşık iki yıl sürecek projede 10 personel görev yapıyor.

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında, samuray arılarının salımında tercih edilen yöntemin kahverengi kokarca üzerindeki etkileri tespit edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitüde "Biyolojik Mücadelede Kullanılan Samuray Arısının Parazitlenmiş Farklı Salım Yöntemleri, Yumurta Salımı ve Ergin Birey Olarak Salımının Etkinliğinin Tespiti Projesi" başlatıldı.

Proje çerçevesinde samuray arıları ergin birey ve parazitlenmiş yumurta olarak farklı noktalardaki bahçelere bırakılıyor.

Böylece, bahçelerdeki kahverengi kokarca yumurtalarından her iki yöntemde samuray arılarının çıkış yoğunluğu tespit edilecek. Elde edilen sonuca göre, samuray arısı salım çalışmalarında verimli olan yöntem kullanılacak.

Yaklaşık iki yıl sürecek projede, enstitü bünyesindeki 10 personel görev yapıyor.

Uygulama farklı bahçelerde ve fındık ocaklarında sürdürülüyor

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, bu yıl TAGEM bünyesinde üretilen 1 milyon 650 bin samuray arısının 40 ilde doğaya salındığını söyledi.

Ergin samuray arılarının doğaya bırakıldığını belirten Bilgen, salımlardan daha etkin ve iyi sonuçlar elde edilmesi için de yeni bir proje başlattıklarını ifade etti.

Bilgen, TAGEM koordinesinde yürütülen projede iki farklı salım yönteminin incelendiğine dikkati çekerek, "Parazitlenmiş kahverengi kokarca yumurtası yani samuray arısı çıkacak olan yumurta halinde mi, yoksa ergin birey olarak bırakılması mı daha etkili? Bunu belirlemek amacıyla çalışma yürütüyoruz." dedi.

Uygulamanın farklı bahçelerde ve fındık ocaklarında sürdürüldüğünü anlatan Bilgen, şu değerlendirmede bulundu:

"Samuray arısını bahçelere yumurta ve ergin halinde bırakıyoruz. Samuray arısı tarafından parazitlenmiş kahverengi kokarca yumurtasından çıkacak samuray arılarının tespiti ve değerlendirmesi yapılacak. Yumurta ve ergin bireyleri bıraktığımız alanda, parazitlenmiş kahverengi kokarcanın yumurtasından ne kadar samuray arısı çıkacak, bunu belirleyeceğiz."

Samuray arısı üretim çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini belirten Bilgen, araziden kahverengi kokarca toplayarak laboratuvar ortamında yumurtlatma çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Fındık Araştırma EnstitüsüGiresunGüncelÇevreSon Dakika

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