Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesindeki yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Mecidiye Mahallesi'nde fındık ağaçlarını ilaçlayan Feyzi Odabaş (69), dengesini kaybederek yamaçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Odabaş, sağlık personellerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Fındık Bahçesinde Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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