Fındık Bahçesinde Kazara Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

ORDU'da fındık bahçesinde avlandıkları sırada kazara tüfek ile arkadaşı Cengizhan Karacı'yı (16) vurarak ölümüne neden olan D.D. (16), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengizhan Karacı, fındık bahçesinde tüfekle avlanırken, yanındaki arkadaşı D.D. tarafından av tüfeği ile kazara vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karacı, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. D.D. ise savcı talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.