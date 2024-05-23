FAE ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika
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FAE ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi

FAE ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı'na 85 kişi katıldı. Programda fındıkla ilgili konular, entegre mücadele sistemleri, yetiştiricilik, budama, bitki besleme, hastalıklar, yabancı otlar ve zararlılar gibi konular ele alındı.

23.05.2024 13:07
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Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

FAE'den yapılan açıklamaya göre, FAE koordinatörlüğünde online düzenlenen eğitim programına Giresun, Samsun, Ordu, Düzce, Sakarya, Artvin, Sinop, Trabzon Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerinden fındık için çalışan araştırmacılar, mühendisler, teknikerler, temel bilimler uzmanları olmak üzere 85 kişi katıldı.

FAE Müdürü Dr. Aysun Akar'ın konuşmasıyla başlayan programda, fındıkla ilgili alanlarda yetkili uzman araştırmacılar da yer aldı.

Programda entegre mücadele sistemleri, fındık yetiştiriciliği, budama, fındıkta bitki besleme, fındık hastalıkları, yabancı otlar ve fındık zararlıları konuları görüşüldü.

Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlanarak fındığın güncel durumu ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Fındık Araştırma Enstitüsü, Karadeniz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FAE ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FAE ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Fındık Entegre Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika
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