Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi

Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu\'ya Geldi
31.07.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı için Ordu'da konaklama alanlarına yerleşmeye başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, kendileri için hazırlanan alanlara yerleşmeye başladı.

Kentin sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri çadırlarını kurdu.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat dönemi için hazırlıklarına başladı.

Fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaların açılarak pişirildiği konaklama alanında, ilgili kurum görevlilerince de çalışmalar sürdürülüyor.

Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Gelen herkesin bir hazırlığı olduğunu dile getiren Kırmızıgül, "Her sene 25 gün ya da 1 ay kadar burada kalıyoruz ama bu sene az kalacağız gibi. Buraya eşim, iki oğlum ve bir kızımla geldik." dedi.

"Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez ise yaklaşık 150 işçisinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti.

Çalışma sürelerinin 15-18 günü bulabileceğini ifade eden Erez, "İş başlangıcı ayın 5'i olarak belirledik. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında konaklamamız tamamlanmak üzere. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır bölgesindeki işçilerimizin tamamının 2-3 günlük süre içerisinde Altınordu'da olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Yerel Haberler, Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
19:38
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı
Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
19:04
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret
Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
18:59
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi
Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:45
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 14:21:43. #7.11#
SON DAKİKA: Fındık Hasadı İçin Tarım İşçileri Ordu'ya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.