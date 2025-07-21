Fındık Hasadı Öncesi Beklentiler

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık hasadı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fındık rekolte çalışmaları hakkında bilgi veren Aydemir, "2025 yılı rekolte çalışmaları tüm Karadeniz Bölgesinde bitti ve rekolte çalışmalarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm illerde olduğu gibi kentimizde de zirai don ve olumsuz hava şartları etkili oldu. Bu durumlara bağlı olarak kayıplar yaşandı. Bu durumlar da göz önüne alınarak bir an önce fındık taban fiyatının açıklamasını bekliyoruz" dedi.

Kahverengi kokarca ile mücadelenin sürdüğünü ve giderlerin de arttığını dile getiren Muammer Aydemir, "Üreticimizin stok yapmadan ihtiyaç kadar fındığı pazara indirmesini bekliyoruz ve TMO'nun da hasat döneminde bir an önce alım gerçekleştirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.