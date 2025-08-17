Fındık Toplarken Uçurumdan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık topladıkları sırada uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

İlçenin Çepni köyünde fındık topladıkları sırada Kadife B. (80) ile oğlu N.B. belirlenemeyen bir nedenden dolayı 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü.

Anne ve oğluna ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD görevlilerinin çalışmaları sonucu ulaşılan anne Kadife B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlu N.B. ise bulunduğu yerden kurtarılarak 112 görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan N.B. Espiye İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.