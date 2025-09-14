Fındık Üreticisi ile Karganın Dostluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fındık Üreticisi ile Karganın Dostluğu

Fındık Üreticisi ile Karganın Dostluğu
14.09.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındık üreticisi Kemal Demirbaş, kargayla kurduğu dostlukla dikkat çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındık üreticisi ile karganın dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.

Ramazan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda taksicilik yaparak geçimini sağlayan Kemal Demirbaş, yaklaşık 1 ay önce fındık bahçesinde hasat yaptığı sırada yanına yaklaşan kargaya beslenmesi için fındık verdi.

İlerleyen günlerde karganın sürekli yanına geldiğini fark eden Demirbaş, "Şakir" adını verdiği kargayla herkesin şaşırdığı bir dostluk kurdu.

Gün içerisinde Demirbaş'ın yanına gelerek kendini sevdiren, bardaktan çay içen, peynir ve hamsi yiyen karga, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekmeye başladı.

Demirbaş, zaman zaman karga sesi çıkartarak evinin balkonuna çağırdığı kuşla gün boyu vakit geçiriyor.

Kemal Demirbaş, AA muhabirine, fındık hasadı yaptığı sırasında karganın yanına geldiğini belirterek "Karganın ağzında fındık vardı. Ben de fındığı kırarak kendisine verdim. Karga fındığı yedikten sonra bizi bırakmadı. Her gün bahçeye gittiğimizde yeniden yanımıza gelmeye devam etti. Akşama kadar çevremizde dolaştı." dedi.

Karganın kendisini takip ederek evine kadar geldiğini anlatan Demirbaş, karganın bir süre sonra evin balkonuna gelerek cama vurmaya başladığını belirtti.

"Çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi"

Her gün balkonuna gelen kargaya su ve yiyecek verdiğini ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"Adını Şakir verdiğimiz karga o gün bugündür bizi bırakmadı. En çok sevdiği yiyecek ekmek, kaşar peyniri ve hamsi. Karga gün içinde zaman zaman gözden kayboluyor. Bir süre yeniden eve dönüyor. Mahalledeki bazı evlere de gittiğini gördüm. Karga adeta mahallenin maskotu haline geldi."

Çocuklarının da karga ile yakından ilgilendiğini aktaran Demirbaş, "Biz kendisine çok alıştık. Bir gün bizi bırakıp gitmesinden çok korkuyoruz. Biz asla kendisini doğal yaşamından alıkoymuyoruz. Kendisi özgür şekilde gündüzleri uçup yeniden eve dönüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Perşembe, Magazin, Güncel, Karga, Yaşam, Tarım, Doğa, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık Üreticisi ile Karganın Dostluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:18:33. #7.13#
SON DAKİKA: Fındık Üreticisi ile Karganın Dostluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.