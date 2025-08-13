Fındıkta Güç Birliği Zirvesi

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) "Fındıkta Güç Birliği ve Strateji Zirvesi" organize edildi.

Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın açılışında konuşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretiminin önemine değindi.

Üreticinin ticaretin dışında tutulması gerektiğini ifade eden Ergan, "Üretici bunu üretmezse hiçbirimiz hiçbir yerde olamayız. Buradaki amacımız ülkemizin, bölgemizin refahını bir basamak daha artırmak." dedi.

Program, Doç. Dr. Emre Deligöz'ün kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri ve bu alanda yapılan çalışmaları anlatan sunumuyla devam etti.

Katılımcılar, fındıkta verim, kalitenin artırılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak ile siyasi parti temsilcileri katıldı.