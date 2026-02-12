Fındıkta Verim Artışı İçin Yeni Proje - Son Dakika
Fındıkta Verim Artışı İçin Yeni Proje

12.02.2026 12:21
Ordu'da ORTAR A.Ş, fındık verimliliğini artırmak için teraslama ve damla sulama projesi başlattı.

ORDU Büyükşehir Belediyesinin tarım iştirak şirketi ORTAR A.Ş tarafından yürütülen 'Fındık Verimliliği Projesi' kapsamında fındık bahçelerinde verimi artırmaya yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Teraslama, tek dal dikim modeli ve toprak altı damla sulama sistemlerinin birlikte uygulanacağı projeyle dönüm başına 350 kilo ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım iştirak şirketi ORTAR A.Ş, kentte daha önce 5 dekarlık alanda pilot olarak başlattığı tek dal ve toprak altı damla sulama sistemini genişleterek 15 dekara çıkardı. Yeni uygulama ile hem üreticilere örnek bahçeler üzerinden rehberlik edilmesi hem de fındık üretiminde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Teraslama, tek dal dikim modeli ile toprak altı damlama sulama ve gübreleme sistemlerinin birlikte uygulanması sayesinde fındıkta yüzde 100'e varan verim artışı bekleniyor. Öte yandan, projenin başarıya ulaşması halinde model, kent genelinde verim kaybı yaşayan bahçelerde yaygınlaştırılacak.

'ÜRETİCİLERE KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde hayata geçirilen çalışma hakkında bilgi veren ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, "Pilot proje olarak başlattığımız damla sulama ve teraslama çalışması ile üreticilerimize fındıkta yeni bir uygulamanın kapılarını açtık. Bu uygulamada tek dal, teraslama, damla sulama ve fındık çeşitliliğini bir arada gerçekleştiriyoruz. Amacımız, üreticiye bu sistemin nasıl uygulandığını yerinde göstermek ve hangi şartlarda yapılabileceğini bire bir anlatmaktır. Üreticilerimizi örnek bahçelerimizde ağırlıyor, yapılan çalışmaları detaylı şekilde aktarıyoruz" dedi. Eser, hedeflerinin dekar başına 80-90 kilo olan verimi 350 kilo seviyelerine çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışma sabır isteyen bir süreçtir. Üreticilerimizin sabırlı olması büyük önem taşıyor" diye konuştu. Uygulamadan yararlanmak isteyen fındık üreticileri, ORTAR A.Ş'ye başvurarak proje hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

