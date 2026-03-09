Finike Açıklarında Kaçak Göçmen Faciası - Son Dakika
Son Dakika

Finike Açıklarında Kaçak Göçmen Faciası

09.03.2026 12:13
Finike'de kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Finike ilçesi açıklarında 'dur' ihtarında bulunulan kaçak göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptı. Denize düşen 14 kaçak göçmen öldü. Kazanın ardından lastik botla kaçıp kıyıya çıktığı tespit edilen 15 göçmen ise yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, yüksek süratle ilerleyen fiber karinalı botun yakalanması için çalışma başlattı. Saat 05.00 sıralarında 'dur' ihtarına uymayan bot, yön değiştirip Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bottaki kaçak göçmenlerin bir kısmı denize düştü. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, gemi ve 3 gemi daha yönlendirildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde tespit edilen 6 kaçak göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi kurtarıldı, 14 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından lastik botla kaçarak Demre ilçesine bağlı Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 kaçak göçmen de yakalandı.

Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında organizatör oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Ölenlerin cenazesi ise Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SAHİL GÜVENLİK İNSANSIZ HAVA ARACI TESPİT ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"9 Mart 2026 tarihinde saat 02.24'te, Antalya ili Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu yüksek süratli fiber karinalı bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-20, TCSG-9) sevk edilmiştir. Bahse konu fiber karinalı lastik botun yakalanması maksadıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botu saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botu'nun (TCSG-9) üzerine değiştirerek Sahil Güvenlik Botuna çarpmıştır. Yaşanan çarpma neticesinde yüksek süratli fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenlerin bir kısmının denize düşmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha sevk edilmiştir. Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA

13:20
