Finike'de 10. Ernez Bal Festivali renkli görüntülerle sona erdi - Son Dakika
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Finike'de 10. Ernez Bal Festivali renkli görüntülerle sona erdi

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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 10. Ernez Bal Festivali, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde düzenlenen En İyi Bal Yarışması'nda yapay zekanın komiteyle aynı sıralamayı yapması dikkat çekerken, bal yeme yarışmasında bir kase bal 13 saniyede bitirildi.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde düzenlenen 10'uncusu Ernez Bal Festivali yapıldı.

Ernez Mahallesi'nde düzenlenen festivale Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar, YENİ Parti Finike İlçe Başkanı Abdullah Şengül, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi. Programda Ernez'in tarihi, kültürel mirası, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli anlatıldı. Festival kapsamında dans gösterileri düzenlenirken, sanatçı Duygu Çivril de konser verdi. Arneai Kazı Başkanı Dr. Yaşar Arlı, 'Likya Baş Rahibinin Kenti Arneai ve Ernez'deki Kültürel Süreklilik' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Arlı, Arneai Antik Kenti ile Ernez arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara ilişkin bilgi verdi. Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Pelin Tanrıkulu da ekolojik turizm üzerine sunum yaptı. Tanrıkulu, Ernez'in doğal değerlerinin korunarak turizme kazandırılmasının bölge açısından taşıdığı önemi anlattı.

YAPAY ZEKA DA KOMİTEYLE AYNI SIRALAMAYI YAPTI

En İyi Bal Yarışması'nda komite üyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Finike ve Kumluca ziraat odası başkanları, yarışmaya katılan balları titizlikle inceleyerek ilk üç sırayı belirledi. Komitenin değerlendirmesi sırasında Milletvekili Atay Uslu, yarışmaya katılan balların fotoğrafını çekerek bir yapay zeka uygulamasından sıralama yapmasını istedi. Komitenin sonuçları açıklamasının ardından yapay zekanın da aynı sıralamayı vermesi hem şaşırttı hem güldürdü. Yarışmada Hidayet Demirel birinci, Furkan Emir Sarı ikinci, Osman Atakan ise üçüncü oldu.

BİR KASE BALI 13 SANİYEDE YEDİ

Festival kapsamında düzenlenen Bal Yeme Yarışması'nda Hüseyin Kaplan bir kase balı 13 saniyede bitirerek birinci oldu. Mehmet Demirel ikinci, Ayhan Azak ise üçüncü sırayı aldı. Kıyasıya mücadeleye ve renkli görüntülere sahne olan Yoğurttan Para Bulma Yarışması'nı Emre Balcı kazandı.

Ernez balı, arıcılığın önemi ve bölgenin kültürel mirasının tanıtıldığı festival etkinliklerin ardından sona erdi.

Haber- Kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Finike'de 10. Ernez Bal Festivali renkli görüntülerle sona erdi - Son Dakika

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