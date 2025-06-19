Finike\'de Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki bir sitede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa S. (66) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kum Mahallesi'ndeki bir sitede, 17 Haziran Salı günü bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Site ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanık ifadeleri doğrultusunda Mustafa S.'yi aynı gün gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olayın duyulmasının ardından bazı aileler de çocuğunun şüpheli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'istismar' iddiasıyla 2 ayrı şikayet bulunan Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.