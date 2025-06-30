Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca eğlence merkezlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eğlence merkezlerine yönelik uygulamada genel kamu düzeni ile emniyet ve asayiş bakımından sakınca oluşturabilecek suç unsurlarını tespit etmek amacıyla çalışma yapıldı.
Eğlence merkezlerindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 10 litre kaçak alkol, muşta ve balta ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Eğlence Merkezlerine Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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