Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarları üzerine belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 9 kadın kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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