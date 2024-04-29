Finike'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Finike'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Finike\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, M.D'nin kullandığı otomobil ile Mustafa Çobanoğlu'nun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.04.2024 12:47
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Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

M.D'nin kullandığı 07 TZ 858 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Çobanoğlu iradesindeki 07 AJU 958 plakalı motosiklet Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finike'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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