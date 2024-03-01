Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO üyeliğiyle dış ve güvenlik politikasının değişeceğini belirtti - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO üyeliğiyle dış ve güvenlik politikasının değişeceğini belirtti

Finlandiya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO üyeliğiyle birlikte ülkenin dış ve güvenlik politikasının değişeceği sinyalini verdi. Stubb, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Batı değerlerine daha da yaklaştığını ve ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Stubb, görev süresince Finlandiya halkının refahı için adil ve dürüst şekilde yasalara bağlı kalacağını taahhüt etti. Stubb, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyların yüzde 51,6'sını alarak rakibini geride bırakmıştı.

01.03.2024 22:55  Güncelleme: 23:03
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Yeni seçilen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO üyeliğiyle birlikte yeni dönemde ülkesinin dış ve güvenlik politikasının değişeceği sinyalini verdi.

YLE haber ajansına göre, Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan Stubb, yemin ederek göreve başladı.

Ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olan Stubb, NATO üyeliğiyle Finlandiya'nın yeni dönemde dış ve güvenlik politikasının değişeceğini, ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile parçası olduğu Batı değerlerine daha da yaklaştığını kaydeden Stubb, ayrıca, görevi süresince Finlandiya halkının refahı için elinden geleni yapacağını "adil ve dürüst şekilde" yasalara bağlı kalacağını taahhüt etti.

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini Stubb önde tamamlamıştı

Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Stubb oyların yüzde 51,6'sını, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da oyların yüzde 48,4'ünü almıştı.

Kaynak: AA

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