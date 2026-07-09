Finlandiya'daki Firari Sanığa 17 Yıl Hapis - Son Dakika
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Finlandiya'daki Firari Sanığa 17 Yıl Hapis

09.07.2026 13:26
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Malatya'daki Trend Garden Rezidans davasında, firari sanık Özkan Gülfırat 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasında, Finlandiya'da bulunan firari sanık Özkan Gülfırat, gıyabında 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mayıs 2025 tarihinde görülen karar duruşmasında, müteahhit Bahattin Doğan ile statik proje müellifi Bülent Yeroğlu 12 yıl 6'şar ay, rezidans sahipleri Engin Aslan ve Sefa Gülfırat ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle firari sanık Özkan Gülfırat'ın dosyası ayrıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Özkan Gülfırat'ın Finlandiya'da ifadesinin alındığı ve dosyaya eklendiği belirtildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Cumhuriyet savcısı, sanık Özkan Gülfırat'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, yalan beyan suçundan açılan kamu davasında ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, Özkan Gülfırat'ın şirketin aktif ortağı olmadığını, Finlandiya'da ticaret yaptığını, şirkete yalnızca sermaye koyduğunu, herhangi bir imza yetkisinin bulunmadığını ve uzun süredir yurt dışında yaşadığını savundu. Sanık avukatı ayrıca adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, halen Finlandiya'da bulunan ve duruşmaya katılmayan sanık Özkan Gülfırat'ı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan gıyabında 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında yalan beyan suçundan açılan kamu davasında ise beraat kararı verdi.

Kaynak: ANKA

Finlandiya, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'daki Firari Sanığa 17 Yıl Hapis - Son Dakika

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