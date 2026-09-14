Finlandiya, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık doktrinine katılan 10. Avrupa ülkesi oldu - Son Dakika
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Finlandiya, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık doktrinine katılan 10. Avrupa ülkesi oldu

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Finlandiya yönetiminin, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı kabul ettiği bildirildi. Fransa ve Finlandiya'nın ortak bildirisinde kararın Avrupa güvenliği ve iki ülke işbirliği için önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

Finlandiya yönetiminin, Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılmayı kabul ettiği bildirildi.

Fransa ve Finlandiya yayımladıkları ortak bildiride, çok sayıda ülkenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Mart'ta açıklanan "ileri nükleer caydırıcılık" doktrinine katılma kararı aldığı hatırlatıldı.

Finlandiya'nın da Fransa'nın nükleer caydırıcılık şemsiyesine katılan ülkeler arasına girdiği duyurulan bildiride, bu kararın iki ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uygun şekilde alındığı belirtildi.

Bildiride, bu kararın Avrupa güvenliği ve Finlandiya-Fransa işbirliği için önemli bir aşama olduğunun altı çizildi.

Bu işbirliğini hayata geçirmek için gelecek günlerde bir yönlendirme grubu oluşturulacağı aktarılan bildiride, iki ülkenin de daha güçlü, daha güvenli ve daha iyi savunulan bir Avrupa'ya yönelik kararlılıklarını yinelediği vurgulandı.

Finlandiya, Norveç'in ardından Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık doktrinine katılan 10'uncu Avrupa ülkesi oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde 2 Mart'ta yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının olası kullanımına ilişkin doktrinde değişikliğe gittiklerini açıklamıştı.

"Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) modelimizi güçlendirmeliyiz." diyen Macron, yeni doktrini "stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı" ve "ileri caydırıcılık" olarak tanımlamıştı.

Macron, ulusal çıkarların yalnızca ulusal sınırlarla sınırlı kalmadığına ve bir Avrupa boyutu olduğuna dikkati çekerek, "ileri caydırıcılık" doktrininin Avrupalı müttefikleri kapsayacak ve müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacak şekilde geliştirildiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Finlandiya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya, Fransa'nın ileri nükleer caydırıcılık doktrinine katılan 10. Avrupa ülkesi oldu - Son Dakika

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