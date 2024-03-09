Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek

HELSİNKİ, 9 Mart (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, Kızıldeniz'deki iki operasyona katılmak üzere asker göndereceğini duyurdu.
Hükümetten Cuma günü yapılan basın açıklamasına göre Finlandiya, Avrupa Birliği'nin (AB) liderlik ettiği EUNAVFOR ASPIDES operasyonuna maksimum 5 askerle ve ABD'nin liderlik ettiği Refah Muhafızı Operasyonu'na maksimum 2 askerle katılacak. Askerler, karargah hizmetleri yürütecek.
Bu iki operasyona birçok Avrupa ülkesi katılıyor. AB ve ABD, söz konusu operasyonların Kızıldeniz bölgesinden geçen gemileri korumayı amaçladığını söylüyor.
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