Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek

Finlandiya hükümeti, Avrupa Birliği'nin liderlik ettiği EUNAVFOR ASPIDES operasyonuna 5 asker ve ABD'nin liderlik ettiği Refah Muhafızı Operasyonu'na 2 asker göndereceğini duyurdu. Askerler, karargah hizmetleri yürütecek ve operasyonlar Kızıldeniz bölgesinden geçen gemilerin korunmasını amaçlıyor.

09.03.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HELSİNKİ, 9 Mart (Xinhua) -- Finlandiya hükümeti, Kızıldeniz'deki iki operasyona katılmak üzere asker göndereceğini duyurdu.

Hükümetten Cuma günü yapılan basın açıklamasına göre Finlandiya, Avrupa Birliği'nin (AB) liderlik ettiği EUNAVFOR ASPIDES operasyonuna maksimum 5 askerle ve ABD'nin liderlik ettiği Refah Muhafızı Operasyonu'na maksimum 2 askerle katılacak. Askerler, karargah hizmetleri yürütecek.

Bu iki operasyona birçok Avrupa ülkesi katılıyor. AB ve ABD, söz konusu operasyonların Kızıldeniz bölgesinden geçen gemileri korumayı amaçladığını söylüyor.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe, Pendikspor ile Trendyol Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak
    11:10 Fenerbahçe, Pendikspor ile Trendyol Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

  • Tokat'ın Niksar ilçesinde sepet örücülüğü azalıyor
    11:09 Tokat'ın Niksar ilçesinde sepet örücülüğü azalıyor

    Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyünde sadece bir kişi sepet örücülüğü yapıyor. Geçmişte pek çok kişinin sepet yapımıyla ilgilendiği köyde bu işle uğraşanların azalmasıyla tek usta, 65 yaşındaki Recep Özdemir kaldı. Özdemir, yılda 50 sepet ördüğünü ve bunları Niksar, Kumru ve Korgan pazarlarında sattığını belirtti. Köy sakinlerinden Erhan Özdemir ise Recep Özdemir'e yardım ediyor.

  • Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
    11:08 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

    Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı
    11:07 Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı

    Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamlandı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
11:03 Fatih Terim ve Futbolcuları Dolandırdığı İddia Edilen Şube Müdürü Yargılanıyor Fatih Terim ve Futbolcuları Dolandırdığı İddia Edilen Şube Müdürü Yargılanıyor
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana haberde Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana haberde Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:11:00. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement