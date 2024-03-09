Finlandiya, Kızıldeniz'deki operasyonlara asker gönderecek

Tokat'ın Niksar ilçesinde sepet örücülüğü azalıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyünde sadece bir kişi sepet örücülüğü yapıyor. Geçmişte pek çok kişinin sepet yapımıyla ilgilendiği köyde bu işle uğraşanların azalmasıyla tek usta, 65 yaşındaki Recep Özdemir kaldı. Özdemir, yılda 50 sepet ördüğünü ve bunları Niksar, Kumru ve Korgan pazarlarında sattığını belirtti. Köy sakinlerinden Erhan Özdemir ise Recep Özdemir'e yardım ediyor.