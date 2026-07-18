Finlandiya Körfezi'nde Güvenlik Kısıtlaması

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda güvenlik nedeniyle hava ve deniz trafiğinin bir süreliğine kısıtlandığını duyurdu.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusunda hava trafiğinde sabah saatlerinde güvenlik endişesi nedeniyle kısıtlama uygulandığı belirtildi.
Ülkeye insansız hava aracı (İHA) girişinin tespit edilmediği aktarılan açıklamada, uygulanan kısıtlamayla mücadele yeteneğinin güvence altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.
Açıklamada, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz trafiğinin de bir süre kısıtlandığı, Ukrayna-Rusya Savaşı kapsamındaki İHA saldırılarından Finlandiya'nın olabildiğince az etkilenmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Finlandiya'da yayın yapan YLE de kısıtlamanın uygulandığı bölgede savaş uçaklarının havalandığı bilgisini paylaştı.
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