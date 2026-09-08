Finlandiya, Rusya sınırındaki 200 km tel örgü inşasını tamamladı - Son Dakika
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Finlandiya, Rusya sınırındaki 200 km tel örgü inşasını tamamladı

Finlandiya, Rusya sınırındaki 200 km tel örgü inşasını tamamladı
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Finlandiya, Rusya ile olan sınırının belirli bölümlerine 200 kilometre uzunluğunda tel örgü inşasının tamamlandığını duyurdu. Proje kapsamında 4,5 metre yüksekliğinde tel örgü, teknik gözetim sistemi ve yol ağı inşa edildi; maliyetin 356 milyon euro olduğu açıklandı.

HELSİNKİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya, Rusya ile olan sınırın belirli bölümlerine 200 kilometre uzunluğunda tel örgü inşasının tamamlandığını duyurdu.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ileride ihtiyaç duyulması halinde sınırın başka bölümlerine de tel örgü inşa edebileceklerini söyledi.

Finlandiya'nın Rusya ile sınırı 1.300 kilometreyi aşıyor. Finlandiya Sınır Muhafızları'nın verilerine göre tel örgülerin büyük bölümü ülkenin güneydoğusundaki sınır kesimlerine inşa edildi. Tel örgülerin, operasyonel ihtiyacın en yüksek ve inşaat maliyetinin uygun olduğu bölgelere inşa edildiği kaydedildi.

Proje çerçevesinde 4,5 metre yüksekliğinde tel örgünün yanı sıra teknik gözetim sistemi, yol ağı ve 25 metre genişliğinde temizlenmiş bir alanın inşa edildiğini belirten Sınır Muhafızları, projenin tahmini maliyetinin 356 milyon euro (413 milyon ABD doları) olduğunu açıkladı.

Finlandiya parlamentosunda grubu olan partiler, Ekim 2022'de ülkenin doğu sınırının belirli kesimlerine tel örgü inşa edilmesine destek vermişti. Pilot bölümler 2023'te inşa edilirken, projenin ana inşaat çalışmaları 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua

Finlandiya, Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya, Rusya sınırındaki 200 km tel örgü inşasını tamamladı - Son Dakika

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