 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Finlandiya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu

Finlandiya, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici olarak durdurdu. Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, iddiaların endişe verici olduğunu belirterek bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edeceklerini ifade etti. UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve soruşturma başlatmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı da UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı almıştı.

Finlandiya, UNRWA\'ya yönelik finansal desteği durdurdu
27.01.2024 - 19:07,
Abone Ol

Finlandiya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.

"Finlandiya UNRWA'ya yaptığı yardımı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecektir." ifadelerini kullanan Tavio, Hamas'a fayda sağlayan yardımlarda bulunmadıklarını da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Finlandiya, Uluslararası İlişkiler, Soruşturma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:36:16. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement