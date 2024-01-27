Finlandiya, UNRWA\'ya yönelik finansal desteği durdurdu

Finlandiya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.

"Finlandiya UNRWA'ya yaptığı yardımı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecektir." ifadelerini kullanan Tavio, Hamas'a fayda sağlayan yardımlarda bulunmadıklarını da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu.