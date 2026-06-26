FIP Virüsü Artık Tedavi Edilebilir

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Doç. Dr. Çağatay Esin, kedi koronavirüsünün (FCoV) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan ve kedilerin bağışıklık sistemine saldıran FIP (Feline Enfeksiyöz Peritonit) virüsünün artık tedavi edilebilir olduğunu söyledi.

OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Esin, bir dönem teşhisi zor ve büyük ölçüde ölümcül kabul edilen FIP'in, gelişen tanı yöntemleri ve yeni tedavi seçenekleri sayesinde artık tedavi edilebilir hale geldiğini, vaka artışlarında ise farkındalık düzeyinin yükselmesi ile çevresel ve risk faktörlerinin etkili olduğunu söyledi. Doç. Dr. Esin, "Son yıllarda kliniklerde FIP vakalarında artış eğilimi gözlemleniyor. Ancak bu durum yalnızca hastalığın yaygınlaşmasıyla açıklanmıyor. Veteriner hekimler, laboratuvarlar ve evcil hayvan sahipleri arasındaki farkındalığın artması, FIP'in daha sık araştırılmasına ve teşhis edilmesine yol açtı" diye konuştu.

'VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR'

FIP'ın veteriner hekimlerin yakından takip ettiği hastalıklar arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Esin, şöyle konuştu:

"Bir dönem teşhisi oldukça zor ve büyük ölçüde ölümcül kabul edilen FIP, günümüzde gelişen tanı yöntemleri ve yeni tedavi seçenekleri sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Daha önce teşhisi zor olan hastalık, antiviral tedavi seçeneklerinin gelişmesiyle artık daha fazla değerlendirilen bir hale geldi. Vaka sayılarındaki artışın önemli nedenlerinden biri, çok kedili yaşam ortamlarıdır. Kedi koronavirüsü kalabalık kedi popülasyonlarında daha kolay yayılır. Çok kedili evler, barınaklar, üretim çiftlikleri ve başıboş kedilerin yoğun olduğu bölgelerde virüs dolaşımı daha sık görülmektedir. Genç yaş, stres, erkek cinsiyet, bazı safkan ırklar ve bağışıklık sistemiyle ilgili faktörler de risk oluşturmaktadır. Çevresel stres de FIP gelişiminde etkili faktörler arasında yer alır. Sahip değişiklikleri, ameliyat süreçleri, kalabalık yaşam alanları, yetersiz beslenme ve eşlik eden enfeksiyonlar hastalık riskini artırabilmektedir. FIP'in oluşum mekanizmasında, kedilerde yaygın görülen kedi koronavirüsünün mutasyona uğraması önemli rol oynar. Bazı kedilerde virüs, bağışıklık hücrelerinde çoğalabilen bir forma dönüşür. Hastalık, yalnızca virüsün varlığıyla değil, virüs ile bağışıklık sistemi arasında gelişen aşırı ve dengesiz tepki sonucunda ortaya çıkar. Virüsün mutasyona uğraması tek başına yeterli değildir. Kedinin yaşı, genetik yapısı, stres düzeyi, bağışıklık kapasitesi, birlikte yaşadığı kedi sayısı ve maruz kaldığı viral yük de hastalığın gelişiminde etkili olmaktadır. Bu nedenle aynı ortamda yaşayan ve aynı virüse maruz kalan kedilerden biri sağlıklı kalırken diğeri FIP geliştirebilmektedir."