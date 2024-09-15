Firar Eden Cezaevi Mahkumu Damdan Düşerek Yaralandı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisten kaçarken damdan düşen cezaevi firarisi yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman'da cezaevinden firar eden ve 13 farklı suçtan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T'nin (43) Bismil'in Tekel Mahallesi'ndeki evinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

İkametinde arama yapılacağı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan D.T. kaçmaya başladı.

Evin damına çıkan D.T. yanda bulunan evin damına atlamaya çalıştığı esnada zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince polis eşliğinde Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T'nin sol ayağının kırıldığı öğrenildi.

D.T. tedavisinin ardından cezaevine gönderilecek.