Firar Eden Hükümlü Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Firar Eden Hükümlü Yakaladı

Firar Eden Hükümlü Yakaladı

Yalova'da cezaevinden kaçan F.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine geri gönderildi.

27.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da, iki ay önce cezaevinden kaçan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart 2021'de Kocaeli'de işitme engelli kişiye şiddet uygulayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan F.K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden iki ay önce firar etti.

Beş ilde 8 suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin Yalova'ya geldiği bilgisini alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Şiddet görüntüleriyle sosyal medya ve haberlere konu olan F.K'yi bulunduğu evde yakalayan ekipler, işlemlerinin ardından Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

Açıklamada, "?Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Kandıra, yalova, Güncel, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firar Eden Hükümlü Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:19:34. #1.12#
SON DAKİKA: Firar Eden Hükümlü Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.