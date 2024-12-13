Firari Hükümlü Adıyaman\'da Yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.K'yı yakaladı.

M.G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.