Firari Hükümlü Adıyaman\'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'yi yakaladı.
R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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