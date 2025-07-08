Firari Hükümlü Adıyaman'da Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B'yi yakaladı.

G.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.