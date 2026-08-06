Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı

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Samsun Atakum'da, 10 yıl cezası bulunan Y.E.A. jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Atakum'da Yakalandı - Son Dakika

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