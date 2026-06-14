SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?