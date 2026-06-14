Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Firari Hükümlü Bafra\'da Yakalandı
14.06.2026 14:36
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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. Bafra'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bafra, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı - Son Dakika

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