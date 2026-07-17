Firari Hükümlü Batman\'da Yakalandı

Batman'da hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "Tacir veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Şehirler arası bir yolcu minibüsünde olduğu belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.