Firari Hükümlü Çorum'da Yakalandı

Çorum'da hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 5 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren U, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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