Firari Hükümlü Çorum\'da Yakalandı

Çorum'da hakkında 48 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu, Kubbeli Camisi civarında cezaevi firarisi Selahattin S. (37) yakalandı.
Hakkında "karşılıksız çek düzenleme" ve "hırsızlık" suçlarından 23 dosyadan toplam 48 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
