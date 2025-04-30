Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlardan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K'yı (30) Göcek Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.