Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık şüphesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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