Firari Hükümlü Haliliye'de Yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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