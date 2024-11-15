Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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