Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.Ç. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. (32) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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