Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de 2 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.T.K. jandarma tarafından yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.K. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri kabul etti: Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız
Sizin düşünceleriniz neler ?